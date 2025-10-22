Στέφανος Κορκολής για την «περιπέτεια» της υγείας του: «Αυτό που λένε ότι ο καρκίνος σκοτώνει, ναι, σκοτώνει»

0

«Είναι μία αρρώστια δυστυχώς υπάρχει, δυστυχώς επιδεινώνεται η κατάσταση»

Στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και την Μαρία Ηλιάκη μίλησε ο Στέφανος Κορκολής για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο δημοφιλής συνθέτης τα τελευταία 11 χρόνια πάσχει από καρκίνο, γεγονός που δεν έκρυψε. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο όλων είναι η πρόληψη, ενώ ανέφερε ότι ήταν μανιώδης καπνιστής.

«Κάποτε λέγανε η κακιά αρρώστια. Καρκίνος είναι. Είναι μία αρρώστια δυστυχώς υπάρχει, δυστυχώς επιδεινώνεται η κατάσταση. Βλέπουμε πάρα πολλά κρούσματα, αλλά η επιστήμη προχωρά. Η πρόληψη σώζει», είπε ο Στέφανος Κορκολής και πρόσθεσε:

«Το πρώτο άκουσμα ήταν σοκ, αλλά ξέρεις τι γίνεται; Όταν πήγα για την πρώτη μου χημειοθεραπεία και είδα καταστάσεις πολύ χειρότερη από τη δική μου, είπα κάτσε στ’ αυγά σου, μια χαρά. Ευχαρίστησα τον Θεό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να μην καπνίζετε. Το κάπνισμα ήταν μου του έκανε τη ζημιά. Αυτό που λένε ότι ο καρκίνος σκοτώνει, ναι, σκοτώνει. Και σκοτώνει και άγρια και το λέει ένας πρώην καπνιστής όπου κάπνιζα πέντε πακέτα την ημέρα. Δεν χρησιμοποιούσα αναπτήρα, με το ένα τσιγάρο άναβα το άλλο. Μιλάμε για μανιώδης καπνιστής. Αυτό το δηλητήριο που βάζει στο σώμα σου σε σκοτώνει. De facto».