Αφροδίτη Λατινοπούλου: Δε με απασχολεί ιδιαίτερα το ότι δε με φλερτάρουν οι άντρες

Στην κάμερα της εκπομπής «Το ΄Χουμε» μίλησε η ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε πιο προσωπικά θέματα.

Η πολιτικός ξεκαθάρισε για το αν χρησιμοποιεί photoshop στις φωτογραφίες της που κοινοποιεί στα social media, τονίζοντας τα κολακευτικά σχόλια που δέχεται κυρίως από τις γυναίκες. Ενώ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε πιο προσωπικές ερωτήσεις.

«Δεν κάνω πολύ photoshop. Νομίζω ότι κάθε γυναίκα μπορεί να βάλει κάποιο φίλτρο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ωραίο και για τις γυναίκες. Ειδικά από γυναίκες όταν συναντιέμαι έξω αυτό που θα μου πούνε και το τονίζω ότι είναι από γυναίκες είναι είμαι πολύ καλύτερη από αυτό που δείχνουν οι φωτογραφίες», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ρωτήθηκε αν την φλερτάρουν οι άνδρες:

«Όχι, ιδιαίτερα μπορώ να πω, αλλά αυτό νομίζω ότι δε με απασχολεί και ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος».