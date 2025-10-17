Χάρης Βαρθακούρης για την σύζυγό του Αντελίνα: «Η τηλεόραση έφερε γκρίνια στο σπίτι μας»

0

«Όσο απέχουμε από την τηλεόραση, είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ»

Για την τηλεοπτική του απουσία αλλά και στην περίοδο που βρέθηκαν σε ψυχαγωγική εκπομπή μαζί με την σύζυγο του, Αντελίνα, μίλησε ο Χάρης Βαθρακούρης στην εκπομπή «Buongiorno».

«Είχα να πάω στην Πάρο από το 2013, αν θέλετε το πιστεύετε, εγώ που πήγαινα όλη μου τη ζωή. Συνειδητοποίησα πόσο πολύ μου είχε λείψει το νησί μου, το σπίτι μου, ο πατέρας μου τα καλοκαίρι. Γιατί μια ζωή με τηλέφωνα, με βιντεοκλήσεις, δεν γίνεται δουλειά. Οπότε φέτος το χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ», είπε αρχικά ο Χάρης Βαρθακούρης και ρωτήθηκε για την τηλεοπτική αποχή του:

«Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, είμαι τρισευτυχισμένος με την μουσική. Μου έχουν γίνει κατά καιρούς βολιδοσκοπήσεις, μια δυο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι μετάνιωσα την τηλεοπτική συνύπαρξη με τη σύζυγο μου αλλά το αντικείμενο της εκπομπής δεν με αφορούσε. Δηλαδή είναι εκπομπές τις οποίες δεν βλέπω, ούτως ή άλλως.

Την γυναίκα μου την λατρεύω αλλά ήταν και μια περίοδος που η τηλεόραση έφερε γκρίνια στο σπίτι μας. Και δεν την θέλω αυτή την γκρίνια, δεν την μπορώ αυτή την γκρίνια. Όσο απέχουμε από την τηλεόραση, είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ».