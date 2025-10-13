Ο Γιώργος Σαμπάνης για την πρόταση γάμου θαμώνα στο μαγαζί που εμφανιζόταν: «Ο κόσμος που ήταν εκεί ξέρει τι έγινε»

0

«Καθένας μπορεί να λέει αυτό που νιώθει», ξεκαθάρισε ο τραγουδιστής

Για το περιστατικό με την πρόταση γάμου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Σαμπάνης στην κάμερα του Happy Day και τον ρεπόρτερ, Αλέξανδρο Ρούτα. Παράλληλα, αποκάλυψε αν έχει κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή.

«Η σύντροφός μου είναι απόψε εδώ και είναι και όλοι οι δικοί μου άνθρωποι. Δεν ισχύει ότι έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου», δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ερωτηθείς για το περιστατικό με την πρόταση γάμου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν, ο τραγουδιστής απάντησε: «Ο καθένας μπορεί να πιστεύει και να λέει αυτό που νιώθει. Ο κόσμος που ήταν στο μαγαζί ξέρει τι έγινε με τον θαμώνα και την πρόταση γάμου. Οι καλλιτέχνες κρινόμαστε γιατί έχουμε επιλέξει να κριθούμε, αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Δεν είναι κακό, είναι λογικό».

«Δεν έχω κυκλοφορήσει κάποιο τραγούδι για τη σύντροφό μου. Τη σύντροφό μου την είδα πρώτη φορά σε βίντεο κλιπ μου, δεν την γνώριζα πιο πριν», πρόσθεσε κλείνοντας ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ο Γιώργος Σαμπάνης «μάγεψε» την Αθήνα με μια μεγάλη sold out συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, ολοκληρώνοντας τη φετινή επιτυχημένη του περιοδεία «Νιώσε Ό,τι Νιώθω tour».