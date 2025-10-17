Έλενα Χριστοπούλου: Έχουν δίκιο, πολλές φορές οι γυναίκες τρώνε η μία την άλλη κανονικά

0

«Εμείς είμαστε όλες μαζί και προφανώς θα δούμε και πως θα γίνει»

Δηλώσεις παραχώρησε η Έλενα Χριστοπούλου στην εκπομπή «Το Πρωινό». Η Artist Manager αναφέρθηκε στο επερχόμενο νέο τηλεοπτικό της εγχείρημα όπου θα συμπράξει με την Ελίνα Παπίλα, την Σοφία Μουτίδου και την Δάφνη Καραβοκύρη σε μια νέα εκπομπή.

«Έχουν δίκιο σε πάρα πολλά πράγματα. Οι γυναίκες, πολλές φορές, τρώνε η μία την άλλη κανονικά. Οπότε είμαι μαζί μ’ αυτούς που κάνουν αυτά τα σχόλια αλλά θέλω να πιστεύω ότι στη νέα εκπομπή είναι μια άλλη περίπτωση», είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου στο μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 και συνέχισε ως εξής:

«Είμαι σίγουρη γι’ αυτό γιατί, γνωρίζοντας και τις τρεις κυρίες, βλέπω ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Ακόμα και όταν διαφωνούμε και τσακωνόμαστε, θα είναι για κάτι καλό.

Υπάρχουν εκπομπές που έχουν έναν παρουσιαστή, ο οποίος έχει τον ρόλο του και καλά κάνει. Εμείς είμαστε όλες μαζί και προφανώς θα δούμε και πως θα γίνει. Μπορεί και μία να έχει το ταλέντο να το κάνει αυτό, γιατί να το κάνουν όλες αν μία έχει ταλέντο; Ή δύο από τις τέσσερις; Εγώ, ας πούμε, είμαι κουλή, δεν μπορώ να το κάνω».