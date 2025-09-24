Ντόρα Κουτροκόη: Οι γυναίκες της ενημέρωσης είναι πιο ωραίες και από αυτές της ψυχαγωγίας

0

Τι είπε η παρουσιάστρια για την περιπέτεια υγείας της

Στις γυναίκες της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Action, Ντόρα Κουτροκόη, η οποία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Όλες οι γυναίκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση είναι η μία καλύτερη από την άλλη, είναι όλες κούκλες. Μην σου πω ότι αυτές της ενημέρωσης, συγγνώμη Κατερίνα μου, είναι πιο ωραίες από αυτές της ψυχαγωγίας», είπε αρχικά η Ντόρα Κουτροκόη.

Η Ντόρα Κουτροκόη βρέθηκε στην αφιερωματική εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» για τον Γιώργο Παπαδάκη, με τη μακρά πορεία. «Τον αγαπάω πάρα πολύ τον παραδέχομαι για ό,τι έχει καταφέρει. Εγώ έχω περάσει καλά με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν συγκινητικό, δε λέω. Ειδικά η αγκαλιά, ήταν μια σφιχτή αγκαλιά αγάπης. Ό,τι και να κάνει εύχομαι να είναι το καλύτερο για εκείνον», είπε.

«Πρώτα έζησα τη χαρά με τον γιο μου και μετά με τους γιατρούς αντιμετωπίσαμε αυτή τη δυσκολία», πρόσθεσε για την περιπέτεια της υγείας της, η Ντόρα Κουτροκόη.