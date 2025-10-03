Τέλος η συνεργασία του ΣΚΑΪ με την Τατιάνα Στεφανίδου

0

Η εκπομπή «Power Talk» έριξε πρόωρα αυλαία το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, καθώς τελείωσε η συνεργασία της Τατιάνας Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ευχαρίστησε τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, το βράδυ της ίδιας ημέρας, εκφράζοντας μέσω ανακοίνωσης την ελπίδα να συναντηθούν εκ νέου επαγγελματικά στο μέλλον οι δρόμοι τους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την Τατιάνα Στεφανίδου:

«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα. Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».