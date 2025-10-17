Κώστας Φαλελάκης για Μηνά Χατζησάββα: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εξευτελισμός, όταν δεν μπορείς να πάρεις το σώμα του ανθρώπου με τον οποίον έζησες 25 χρόνια μαζί»

0

«Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας, ποντικός. Θα φαινόμαστε, διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει»

Ο Κώστας Φαλελάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Μηνά Χατζησάββα και όσα βίωσε μετά τον θάνατο του συντρόφου του.

Αρχικά, ο Φώτης Σεργουλόπουλος απευθυνόμενος στον καλεσμένο του: «Σε θαυμάζω κα σε εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί είσαι από τους ανθρώπους, ίσως ο πρώτος άνθρωπος που διεκδίκησε το πένθος στον άνθρωπο που αγαπάει. Και το διεκδίκησες φωναχτά σε ποια περίοδο που τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για κανένα ομόφυλο ζευγάρι. Και βγήκες μπροστά, μίλησες για τον σύντροφό σου για τον Μηνά που όλοι γνωρίζαμε….»

«Ήταν μονόδρομος. Όταν δεν μπορείς να πάρεις το σώμα του ανθρώπου με τον οποίον έζησες 25 χρόνια μαζί, δεν υπάρχει μεγαλύτερος εξευτελισμός», απάντησε ο Κώστας Φαλελάκης.

Και πρόσθεσε: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας, ποντικός. Θα φαινόμαστε, διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει. Αυτό είχε ένα αντίκτυπο, τον οποίο δεν τον συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή με ξεπέρασε το ίδιο το γεγονός. Αργότερα κατάλαβα ότι έκανε και καλό σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Έγινε ένα παράδειγμα».