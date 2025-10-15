Βίκυ Βολιώτη: Δεν ήταν η οικογένειά μου στην πρεμιέρα, δεν έχουν μείνει και πολλοί για να έρθουν

0

«Κάποιοι δε ζουν», δήλωσε η ηθοποιός

Στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών μίλησε η Βίκυ Βολιώτη με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Σε βλέπω». Η ηθοποιός, που αυτή τη φορά έχει αναλάβει την σκηνοθεσία, αναφέρθηκε στους οικείους της που δεν έδωσαν το παρών στην επίσημη πρεμιέρα.

«Δεν ήταν η οικογένεια μου στην πρεμιέρα μου. Δεν είχα κανέναν. Δεν έχουν μείνει και πολλοί να έρθουν. Η κόρη μου και ο άντρας μου την Κυριακή. Οι υπόλοιποι είναι στο εξωτερικό. Κάποιοι δε ζουν», δήλωσε η Βίκυ Βολιώτη.

«Είναι ένα ολοκαίνουργιο έργο που είδα στην Νέα Υόρκη. Το πρότεινα στη Βίκυ Βολιώτη και ενθουσιάστηκε», είπε ο σεναριογράφος Φίλιππος Δεσύλλας.