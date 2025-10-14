Ο Οδυσσέας Σταμούλης «εξομολογείται» μετά τον γάμο του: «Ο χαμός του παιδιού μου είναι μια πληγή που δεν επουλώνεται»

0

«Δεν μπορώ καν να δω τα σύννεφα, γιατί θυμάμαι που τους δίναμε ονόματα με το παιδάκι μου»

Για το γάμο με την σύντροφό του, αλλά και για την απώλεια του γιου του μίλησε ο Οδυσσέας Σταμούλης στην εκπομπή Breakfast@star και τον Ηλία Σκουλά.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που παντρεύτηκα με την αγαπημένη μου, είμαστε μαζί 10 χρόνια. Δεν παντρευτήκαμε τόσα χρόνια, γιατί μας προλάβανε άλλα γεγονότα και το αναβάλαμε. Συνέβησαν τα αδιανόητα, ούτε μπορώ να τα συζητήσω, ούτε να τα διαπραγματευτώ. Είναι πάνω από αυτά που μπορεί να χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό», είπε αρχικά ο Οδυσσέας Σταμούλης και στη συνέχεια είπε ο ηθοποιός:

«Στηρίχτηκα πάνω στη σύζυγό μου, άλλωστε και το παιδάκι μου την είχε σαν δεύτερη μητέρα. Είχαμε φτιάξει μια ωραία κατάσταση και το είχαμε τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα εμείς.

Ο χαμός του παιδιού μου είναι μια πληγή που δεν επουλώνεται. Δεν μπορώ καν να δω τα σύννεφα, γιατί θυμάμαι που τους δίναμε ονόματα με το παιδάκι μου. Η γυναίκα μου με διαβεβαίωσε πως το παιδί μου ήταν εκεί την ώρα του γάμου μας».