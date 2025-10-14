Αντώνης Καφετζόπουλος: Δεν πρέπει κανείς να παίζει στην Επίδαυρο, το μνημείο είναι αρχαιολογικός χώρος

0

«Υπήρξε περίοδος που ήμουν σοβαρά καταθλιπτικός, αλλά με την βοήθεια των σωστών επιστημόνων πήγαν όλα καλά»

Πολύ ειλικρινής ήταν ο Αντώνης Καφετζόπουλος στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» με αφορμή το έργο «Άσπρο Μαύρο» και το ανέβασμα του στο θέατρο Επί Κολωνώ.

«Όταν διάβασα το έργο, είπα πως θέλω να το κάνω με τον Ζερόμ Καλούτα. Είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος από πάντα, δεν υπάρχει λόγος να γίνω αισιόδοξος», είπε αρχικά ο Αντώνης Καφετζόπουλος και ανέφερε στη συνέχεια:

«Υπήρξε περίοδος που ήμουν σοβαρά καταθλιπτικός, αλλά με την βοήθεια των σωστών επιστημόνων πήγαν όλα καλά. Δεν μου έχει γίνει κάποια τηλεοπτική πρόταση, λόγω ηλικίας και κόπωσης, βαριέμαι τα πολύωρα γυρίσματα.

Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στους ηθοποιούς αλλά το ίδιο κάνω και εγώ, επιλέγω ηθοποιούς με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση και παίζει ρόλο και η ηλικία».

Για την Επίδαυρο, ο Αντώνης Καφετζόπουλος τόνισε: «Δεν πρέπει κανείς να παίζει στην Επίδαυρο, το μνημείο είναι αρχαιολογικός χώρος και θα πρέπει να απαγορεύονται οι επεμβάσεις».