Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων, δεν καταλάβαινα γιατί μου συμπεριφέρονταν έτσι»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο «The 2Night Show» .

Ο «Greek Freak» άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, λόγω του ότι ήταν μετανάστες και της οικονομικής ανέχειας, αλλά και για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του η πίστη του στον Θεό.

«Πηγαίναμε οικογενειακά να πουλήσουμε πράγματα σε χωριά και ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσουμε γρήγορα για να δούμε το "Πολύ την Κυριακή". Δεν ντρέπομαι να δίνω συνεντεύξεις, δεν είναι κάτι μου με ευχαριστεί. Όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο μπάσκετ δεν σκεφτόμουν ότι θέλω να γίνω διάσημος. Όλο αυτό που έχει γίνει, είναι κάτι που δεν το περίμενα. Εγώ ήμουν καλός στο μπάσκετ και ήθελα σ’ αυτό να συγκεντρωθώ».

Και πρόσθεσε: «Έχω βάλει προτεραιότητα στη ζωή μου την οικογένεια μου και το μπάσκετ. Η οικογένεια είναι πάντα πρώτη για μένα. Έχω μεγάλή πίστη στον Θεό, πάντα είχα. Η μητέρα μου κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, προσεύχεται και μετά το κλείνει».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση στη γνωριμία και τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια.

«Τη γνώρισα τη γυναίκα μου στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα στον εαυτό μου ότι τη φαντάζομαι ως γυναίκα μου. Μου θύμισε τη μητέρα μου, ήταν χαμηλών τόνων, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Της μίλησα, είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου και μου έριξε χυλόπιτα το 2015 και μετά το 2016 ξαναπροσπάθησα. Είμαι καλό παιδί και της είπα "εντάξει θα μείνουμε φίλοι, αν χρειαστείς ποτέ τίποτα να μου στείλεις μήνυμα"», ανέφερε αρχικά ο Αντετοκούνμπο.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε. Ήρθε σε ένα ταξίδι με την οικογένειά μου, όπου τη συμπάθησε πάρα πολύ η μητέρα μου. Μαγείρευε με τη μητέρα μου. Τη συμπάθησε ο πατέρας μου, όπου μου έλεγε πόσο ευγενικό κορίτσι είναι. Μάλιστα με ρωτούσε αν είναι φίλη ή κοπέλα μου. Η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα στην οικογένειά μου και την παντρεύτηκα. Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δεν μου αρέσει, θα είχα ανοίξει την πόρτα και θα της έλεγα "σε παρακαλώ". Τώρα όχι, αποκλείεται. Για να μην φάω παντόφλα είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου που είναι το καλύτερο δώρο ζωής. Αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο. Αλλά εγώ είμαι μια χαρά εδώ».

«Αν δεν ήταν η Μαράια, δεν θα ήμουν αυτός που ήμουν σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα και τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω», τόνισε για τη σύζυγό του.

«Προσπαθώ, όταν έχω ελεύθερο χρόνο, να τον περνάω με τα παιδιά μου, γιατί ταξιδεύω πάρα πολύ μέσα στη σεζόν και είμαι μακριά τους. Πολλές φορές όταν είμαι με την οικογένειά μου ζητάω από τον κόσμο να το σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, αλλά κάποιοι ίσως παρεξηγούνται. Δεν θέλω η γυναικά μου και τα παιδιά μου να νιώθουν ότι δεν μπορούν να έχουν μια στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά όταν έρχεται μία κυρία και μου δίνει αγκαλιά είναι υπέροχο», είπε ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Για τον ρατσισμό που βίωσε στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξομολογήθηκε: «Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων, δεν καταλάβαινα γιατί μου συμπεριφέρονταν έτσι. Προσπαθώ να σκέφτομαι όσους με αγαπούν και με στηρίζουν. Καταλαβαίνω ότι δεν αρέσω σε όλους και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δε με συμπαθούν».

«Πρέπει να σου αρέσει η προπονητική γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί μπασκετμπολίστες, αλλά δεν μπορούν να "διαβάσουν" καλά το παιχνίδι», ανέφερε για τη θέση του προπονητή την οποία βλέπει θετικά.

«Πιστεύω ότι ο Σπανούλης είναι από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στην Ευρώπη. Και ο Διαμαντίδης για να μην τον αφήσουμε απ΄έξω. Μπορεί ο Διαμαντίδης όταν τελείωσε την καριέρα του να αποφάσισε να μείνει με την οικογένειά του, παρόλο που είχε το χάρισμα να "διαβάζει" το παιχνίδι. Και εγώ αν λείπω για 20 χρόνια από την οικογένειά μου, έχω χάσει δηλαδή σημαντικές στιγμές τους όπως γενέθλια και Χριστούγεννα, μπορεί να είμαι καλός προπονητής και να αποφασίσω ότι δεν θέλω να το κάνω για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Ο κόουτς Βασίλης ήταν πάρα πολύ καλός στο μπάσκετ και διάλεξε να γίνει προπονητής. Ο Παπαλουκάς θα μπορούσε να γίνει επίσης πολύ καλός προπονητής, του αρέσει να μιλάει πολύ. Θα ήταν τρομερός στα αποδυτήρια».

Για το γεγονός ότι δεν άλλαξε μάνατζερ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε: «Αλήθεια είναι ότι κράτησα τον μάνατζερ μου. Ο Γιώργος Πάνου με ήξερε από 15 ετών, ήρθε σε ένα παιχνίδι όπου έπαιζα εναντίον του Δούκα και είδε ότι είχα κάποια στοιχεία που του άρεσαν. Είχα ταλέντο και ήμουν καλός συμπαίκτης, μου μίλησε. Την πρώτη μέρα με πήγε με τον αδερφό μου, τον Κώστα, και μας κέρασε κρέπες σε ένα μέρος στο Μαρούσι. Είχα ένα μικρό πρόβλημα υγείας εγώ και η μητέρα μου και μας βοήθησε, επειδή δεν έτρωγα καλά, κοιμόμουν στο γήπεδο. Μετά το σχολείο, πήγαινα κατευθείαν στο γήπεδο και δεν έτρωγα σωστά. Δημιουργήθηκαν έτσι κάποια θέματα και με βοήθησε να αλλάξω τη δίαιτά μου. Μας έπαιρναν με τη γυναίκα του ψώνια και τα έφερναν στο σπίτι μου για πολύ καιρό. Ήρθε κόσμου που μου έβαλε λεφτά στο τραπέζι, που τότε όταν τα είδα νόμιζα ότι ήταν εκατομμύρια. Δεν μπορώ όμως να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτόν τον άνθρωπο».