Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε μέσω διαδικτύου

Τούρκος έγραψε στη σύζυγό του Γιάννη, Μαράια: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας»

Με την οικογένεια Αντετοκούνμπο επικοινώνησε αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά την ανάρτηση που έκανε η γυναίκα του Γιάννη, Μαράια, όπου κοινοποίησε απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε κατά της ζωής της, σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου. Θα φοβάσαι, όπου και αν πηγαίνεις».

Ο αστυνομικός ενημέρωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο ότι μπορεί να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για τον χρήστη που έστειλε το χυδαίο μήνυμα.