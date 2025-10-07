Το οργισμένο story του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

0

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ζητά από τα ΜΜΕ να μην ασχολούνται με τα παιδιά του και να μην τα ανεβάζουν στα social media

Κάποια δημοσιεύματα με «αποκαλύψεις» σχετικά με τα άμεσα σχέδια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του δεν άρεσαν καθόλου στον «Greek Freak».

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ανέβασε ένα οργισμένο story στο instagram απαιτώντας από τα ΜΜΕ να μην ασχολούνται με τα παιδιά του και να μην τα ανεβάζουν στα social media, αλλά και να σταματήσουν τα ψέματα που θέτουν σε κίνδυνο την οικογένειά του.

Διαβάστε αναλυτικά το story του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».