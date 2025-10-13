Κάτια Δανδουλάκη: Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή, θα ήταν για μένα ευτυχία

0

«Το θέατρο είναι το σπίτι μου»

Καλεσμένη την εκπομπή «Buongiorno» ήταν σήμερα η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία μίλησε για τη ζωή της, το θέατρο και για την αγάπη που παίρνει διαχρονικά από τον κόσμο.

«Το έχω πει ότι η αγάπη του κόσμου είναι η μεγαλύτερή μου παρακαταθήκη. Είναι η κληρονομιά μου. Το ξέρω ότι με αγαπούν και οι συνάδελφοί μου. Είναι λατρευτοί και τους αγαπώ και εγώ. Το θέμα "θέατρο" σηκώνει πολλή συζήτηση. Έχω πολύ καλούς φίλους από το θέατρο.

Είναι θέμα επιλογών όπως και τα πάντα και έχω κάνει ουσιαστική οικογένεια στο θέατρο που με στηρίζει. Η διάρκεια είναι η ουσία. Δεν με απασχολεί να απαντήσω σε σχόλια. Εάν κάτι βλάπτει την ψυχή μου, θα το πω επί τόπου και το ξεκαθαρίζω. Να μην δίνουμε λόγο στο αρνητικό, δεν θέλω βιαιότητα αλλά αγάπη και αγκαλιά», είπε αρχικά η Κάτια Δανδουλάκη και στην συνέχεια σημείωσε:

«Είχα να κάνω 50 χρόνια "κανονικές διακοπές". Ήμουν βουλιμική στη δουλειά. Τώρα αυτό που με έσωσε είναι ότι δεν έχω κάτι να χάσω. Αν σκέφτομαι πολύ για να κάνω κάτι, τελικά δεν το κάνω. Στο θέατρο όμως είμαι βουλιμική γιατί επιλέγω εγώ τι θα κάνω.

Έχω μέτρο σε όλα ακόμα και στη βουλιμία και στην φιλοδοξία μου. Αισθάνομαι ότι αν δε δουλεύω είναι σαν να μην ζω. Είναι στον εγκέφαλό μου αυτή η ιστορία. Χωρίς το θέατρο υπάρχουν οι φίλοι. Αγαπώ τους νέους ανθρώπους και τους συμβουλεύω. Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή, θα ήταν για μένα ευτυχία. Το θέατρο είναι το σπίτι μου».