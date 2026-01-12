Δημήτρης Σαμόλης: Ήταν πολύ πικρό ότι ο πατέρας μου με αποδέχτηκε όταν το έκανε το ευρύ κοινό

0

«Μέσα σε μία εβδομάδα βρέθηκα να παίζω με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο»

Για το πώς άφησε τη Νομική για να μπει στο Θέατρο, την αποδοχή που άργησε να πάρει από τον πατέρα του, αλλά και τη μεγάλη επιτυχία που κάνει με την παράσταση Στρακαστρούκες, μίλησε ο Δημήτρης Σαμόλης στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Δούλεψα 4 μήνες στην Ευελπίδων κι εκεί έπαθα πρώτη φορά κρίση πανικού. Θυμάμαι να κρατάω τα δικόγραφα, ίδρωναν τα χέρια μου και τα μούσκευα. Μετά από 4 μήνες μου είπαν όλοι “παιδάκι μου πήγαινε εκεί που ανήκεις”.

Γεννήθηκα στο Αιγάλεω και η καταγωγή μου είναι από τα Ανώγεια. Μέσα σε μία εβδομάδα βρέθηκα να παίζω με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο. Ο μπαμπάς μου το έμαθε όταν με πήραν στην “Μελωδία της Ευτυχίας”, δεν χάρηκε καθόλου. Μου είπε “αν δεν φέρεις αριστείο στο πρώτο τρίμηνο σταματάς από όλα”. Ήταν τόση η λαχτάρα μου να μη με κόψει από το θέατρο που έγινα άριστος μαθητής», αποκάλυψε ο Δημήτρης Σαμόλης.

«Ο πατέρας μου άρχισε να το αποδέχεται στις Άγριες Μέλισσες, αλλά για εμένα ήταν πιο πικρό ότι με αποδέχτηκε όταν με αποδέχτηκε και το ευρύ κοινό. Η αποδοχή πρέπει να έρθει πριν, όχι εκ των υστέρων. Εμένα με ενδιέφερε η αποδοχή πριν. Μπορεί να χειροκροτεί ολόκληρο το θέατρο κι εσύ να ψάχνεις αυτή τη μία θέση για το μπράβο που δεν είχες πάρει τότε.

Σε αυτή την παράσταση που παίζω τώρα δεν έχει έρθει παραδόξως να με δει, γενικώς όμως έχει έρθει. Νιώθω αμήχανα όταν παίζω μπροστά σε δικούς μου ανθρώπους», εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Σαμόλης.