Παναγιώτης Τιμογιαννάκης: Η Βάνα Μπάρμπα θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ αν ζούσε μόνο για τη δουλειά της

0

«Δεν ήτανε μέσα της, στα σχέδιά της, δεν το είχε δει έτσι»

Ανέκδοτες ιστορίες από τα παρασκήνια των Όσκαρ μοιράστηκε ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης το απόγευμα της Δευτέρας στην εκπομπή «Στούντιο 4», με επίκεντρο τη Βάνα Μπάρμπα και τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι την εποχή του Mediterraneo.

Ο δημοσιογράφος θυμήθηκε on air το σκηνικό στο μπαρ της απονομής, όταν η Βάνα Μπάρμπα εμφανίστηκε μαζί με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, χρηματοδότη της παραγωγής του Mediterraneo. Ο κριτικός περιέγραψε ότι προσφέρθηκε να κεράσει τρία ποτήρια σαμπάνια, διευκρινίζοντας πως δεν επρόκειτο για μπουκάλι, όπως συχνά έχει ειπωθεί. «Ήταν 16 δολάρια το ένα εκείνη τη χρονιά», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε από τους δύο παρουσιαστές της ΕΡΤ1, αν θα μπορούσε να κάνει καριέρα η Βάνα Μπάρμπα στο Χόλιγουντ, ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης απάντησε: «Βεβαίως, αν ήταν από τη στόφα εκείνη που ζει μόνο για τη δουλειά της. Επειδή το έζησα, θα μπορούσε να την οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ίσως και ψηλά. Αλλά η ίδια δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Όχι γιατί ήταν χαζή προς Θεού. Αλλά δεν ήτανε μέσα της, στα σχέδιά της, δεν το είχε δει έτσι», δήλωσε ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κριτικό κινηματογράφου υπήρξε τότε διερεύνηση επαγγελματικής επαφής με ατζέντη του Μάικλ Ντάγκλας για πιθανό πρότζεκτ στο Μεξικό, χωρίς όμως συνέχεια. «Έγινε τότε και μία επαφή στις μέρες που μείναμε, μετά τη press conference από ατζέντη του Μάικλ Ντάγκλας που θα έκανε και μια ταινία στο Μεξικό. Δεν θυμάμαι ακριβώς λεπτομέρειες, γιατί η Βάνα δεν είχε πολλές πληροφορίες να μου μεταφέρει. Μετά ήρθε εδώ και έκανε ένα σίριαλ στον ΑΝΤ1», κατέληξε.