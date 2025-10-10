Φανή Δρακοπούλου: Μού φέρθηκε σαν πατέρας ο Βασίλης Καρράς, δυσκολεύτηκα με την απώλειά του

0

Στην κάμερα της Super Κατερίνα και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου μίλησε η Φανή Δρακοπούλου. Η τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απώλεια του Βασίλη Καρρά, τονίζοντας ότι δυσκολεύτηκε από τον θάνατό του.

«Μου φέρθηκε σαν πραγματικός πατέρας. Μου στάθηκε σε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Το ενδιαφέρον αυτού του ανθρώπου ήταν πολύ συγκινητικό. Το λέω και θέλω να δακρύσω. Δυσκολεύτηκα με την απώλειά του. Ήταν δύσκολο. Ήμουν στο Μόναχο όταν έφυγε από τη ζωή. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην κηδεία του», είπε η Φανή Δρακοπούλου.