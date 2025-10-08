Καλομοίρα: Πέρασα κατάθλιψη όταν ήμουν έγκυος – Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα

0

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση αυτήν»

Για την καριέρα της στο τραγούδι και πώς διαμορθώθηκε από την στιγμή που απέκτησε παιδιά μίλησε η Καλομοίρα στην εκπομπή «Στούντιο 4». Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο που αντιμετώπισε στο παρελθόν όταν και ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη την ίδια στιγμή που διένυε τους μήνες της εγκυμοσύνης της.

«Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια. Ότι άφηνα δηλαδή την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια», εξομολογήθηκε η Καλομοίρα και εξήγησε:

«Δεν ξαναείσαι ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα.

Αυτό συμβαίνει όσο καλή και να είσαι. Ακόμα και η μόνη που ξέρω, που όντως τα συνδυάζει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που την βοηθούν και έχει τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο κι αυτό, αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μ’ αρέσει που δεν λένε την αλήθεια»

Παράλληλα, επισήμανε στο μαγκαζίνο της ΕΡΤ: «Νομίζω ότι κατά βάθος σε αυτό οφειλόταν η κατάθλιψη. Γιατί πήγαινα στον γιατρό και του έλεγα πως “είμαι πολύ χαρούμενη, που έχω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω πολύ πιεσμένη”. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι μάλλον είναι αυτό».