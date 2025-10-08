Μαρία Αναστασοπούλου: Αυτό που συμβαίνει με την Ιωάννα Τούνη είναι φαινόμενο, της βγάζουμε το καπέλο

0

Τα ανθηρά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας της Ιωάννας Τούνη που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, σχολίασε σήμερα η Μαρία Αναστασοπούλου στην εκπομπή «Live You».

«Αποδεικνύεται πως πίσω από λογαριασμούς Instagram, Youtube, social μπορεί να φτιαχτούν υγιέστατες επιχειρήσεις που αποφέρουν κέρδη που δεν τα διανοούμαστε», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου και συνέχισε ως εξής:

«Αυτό που συμβαίνει με την Τούνη είναι φαινόμενο, είναι η πρώτη influencer και σε επιδραστικότητα κλπ… Εμένα μου έκανε εντύπωση που δεν υπάρχει ιδιαίτερος δανεισμός, όλα τρέχουν παράλληλα. Βλέπεις επενδύσεις που κάνει στις υποδομές της εταιρίας, εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί το κάνουμε θέμα τώρα όλο αυτό;

Θέλω να πω απλώς και ως συμπέρασμα, ότι πέρα από την επίδραση που μπορεί να έχεις, υπάρχει εδώ και μία στρατηγική. Η Τούνη το πήγε πάρα πολύ έξυπνα, είχε τους σωστούς ανθρώπους δίπλα της να τη συμβουλεύουν και να την καθοδηγούν και έχει φτιάξει ένα brand που αυτή τη στιγμή είναι στα μεγαλύτερα που υπάρχουν. Τα κατάφερε και της βγάζουμε το καπέλο».