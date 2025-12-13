Σίσσυ Χρηστίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και επέλεξα το δρόμο της δικαιοσύνης»

0

«Για τον κόσμο τι διαφορά έχει πόσες μέρες παίρνει ο καθένας το παιδί;»

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σχολίασαν σήμερα στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι» τον «χαμό» που έγινε με την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μέσα στην εβδομάδα.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε συγκεκριμένα πράγματα για την Ιωάννα Τούνη στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ενώ η influencer και επιχειρηματίας απάντησε μετά με βίντεο στο TikTok.

«Η συνεπιμέλεια δεν σημαίνει εναλλασσόμενη κατοικία. Μπορεί να έχεις συνεπιμέλεια και το παιδί να μένει στη μαμά. Εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η Ιωάννα δεν διευκρινίζει το κομμάτι της συνεπιμέλειας, διευκρινίζει το κομμάτι της εναλλασσόμενης κατοικίας. Συνεπιμέλεια σημάνει ότι οι δύο γονείς παίρνουν μαζί τις αποφάσεις», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου συμπλήρωσε: «Την καταλαβαίνω πάρα πολύ την Ιωάννα, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό μπορεί να την πνίγει, μπορεί όλα αυτά να μην ισχύουν που λέει ο Δημήτρης, αλλά τι θα καταλάβει αν το διορθώσει αυτό; Η ουσία είναι αν έχεις την επιμέλεια και να βλέπεις το παιδί τις ημέρες που θες. Για τον κόσμο τι διαφορά έχει πόσες μέρες παίρνει ο καθένας το παιδί;».

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε επίσης: «Δεν έχω ακούσει κάτι συκοφαντικό για την Ιωάννα από τον Δημήτρη, από την άλλη την καταλαβαίνω όμως, και έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και επέλεξα τον δρόμο της δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι συκοφαντήθηκα.

Αυτό έγινε το 2022 και μέχρι και σήμερα που έχουμε 2025, δεν έχει συζητηθεί η υπόθεσή μου. Θέλω να πω λοιπόν, ότι όλο αυτό είναι μια διαδικασία που θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει ψυχραιμία, θέλει να καταπιείς πολλά μέχρι να δικαιωθείς. Στο τέλος όμως, δεν ξέρω τι κερδίζεις και τι χάνεις με όλο αυτό».