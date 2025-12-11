Σοφία Μουτίδου για Ιωάννα Τούνη: «Πρόκειται για ένα σκηνοθετημένο σίριαλ, έχω κουραστεί πάρα πολύ»

0

«Βλέπουμε μια κατάχρηση των social media για τα πάντα»

Τη δημόσια εικόνα της Ιωάννας Τούνη και τις εξομολογήσεις για τη ζωή της σχολίασε η Σοφία Μουτίδου στο «Real View» της Τετάρτης (10/12), μετά την πρόσφατη ανάρτηση της γνωστής influencer ως απάντηση στη συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις του πρώην ζευγαριού, η γνωστή ηθοποιός τόνισε:

«Αυτό που είδα σαν εικόνα (…) ήταν ρόλος! Την ώρα που γινόταν αυτό υποδυόταν κάτι. Άρα εδώ υπάρχει μια ανάγκη να βγει προς τα έξω ένα προσωπικό κομμάτι και μάλιστα παιγμένο.

Βλέπουμε μια κατάχρηση των social media για τα πάντα. Ένα άνοιγμα πληγής από μόνος μου. Προσωπικά έχω κουραστεί πάρα πολύ, νιώθω και άβολα πολλές φορές με την ιστορία της Ιωάννας Τούνη. Έχει διακλαδώσεις παντού, είναι το μοτίβο ίδιο, εκθέτω – ανοίγω τα πάντα και μετά απορώ που ασχολήθηκαν».

«Αν δεν ασχοληθούν πολύ, ξανακεντρίζω για να ασχοληθούν. Είναι ένα γαϊτανάκι που εμένα προσωπικά με ντροπιάζει», υπογράμμισε η Σοφία Μουτίδου για την Ιωάννα Τούνη.

Η Ελίνα Παπίλα σχολίασε από την πλευρά της πως κάποιος άγνωστος στους θεατές λόγος κρύβεται πίσω από την αιτία του χωρισμού τους.

«Πρόκειται για ένα σκηνοθετημένο σίριαλ. Καθόμαστε και βλέπουμε τη ζωή των Καρντάσιανς, απλά δεν υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια, υπάρχει ένα άτομο», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Σοφία Μουτίδου.