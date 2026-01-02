Ιωάννα Τούνη: «Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο στόρι, ντρεπόμουν»

0

H πρώτη της ανάρτηση για το 2026

Σε γνώριμο περιβάλλον και χωρίς μετακινήσεις για την αλλαγή του χρόνου, η Ιωάννα Τούνη υποδέχτηκε το 2026 στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένει μόνιμα.

«2026, υγεία, τύχη, αγάπη και να μη σταματήσεις να κυνηγάς ποτέ τα όνειρά σου! Ήρθε η στιγμή να κάνεις όλα όσα θέλεις και αναβάλεις τόσο καιρό! Τέρμα τα "θα" και οι δικαιολογίες… Μπορείς συμπεθέρα! Ο χρόνος άλλαξε, εσύ;», ευχήθηκε η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Στη συνέχεια, έκανε την πρώτη της ανάρτηση για το 2026 λέγοντας: «Πρώτο Story για το 2026, χρόνια πολλά συμπεθέρα μου! Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη, όλα τα καλά του κόσμου. Να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους απ’ τη ζωή μας, να βρούμε την υγειά μας. Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο στόρι γιατί ήμουνα για φαγητό…

Δεν μπορούσα να βγάλω εκεί στο τραπέζι, ντρεπόμουν… Και να δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Και η χρονιά είναι δική μας, να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θα τα πούμε και το πρωί βέβαια τώρα, γιατί θα τα πιω τα ποτά μου τώρα. Σας αγαπώ, φιλάκια».