Η πρωτοφανής κίνηση του Σταύρου Μπαλάσκα, σήκωσε την μπλούζα του: «Είμαι τίγκα στην τρίχα, αλλά δεν γουστάρω να την κόβω»

Ο Γ. Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από το κοινό

Ένα πρωτοφανές στιγμιότυπο είχαν την ευκαιρία να.. απολαύσουν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής, όταν ο Σταύρος Μπαλάσκας σήκωσε την μπλούζα του μπροστά στην κάμερα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Λιάγκας είπε στον συνεργάτη του: «Το γεγονός ότι χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, φοράμε ή σκούρα ή ανοιχτά και οι δύο, πώς σου φαίνεται;», με τον Σταύρο Μπαλάσκα να απαντάει: «Χημεία είναι αυτό».

«Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη, είστε οι δύο αστυνομικοί που βγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο. Ο Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές και υπάρχει παλλαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και τότε ο Σταύρος Μπαλάσκας έκανε το αδιανόητο.

«Ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ», είπε και σήκωσε τη μπλούζα του μπροστά στην κάμερα!

Όλοι έμειναν άφωνοι στο Πρωινό και ο Γιώργος Λιάγκας είπε απλά: «Ζητώ συγγνώμη από το κοινό».