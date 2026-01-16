Ο Τέρενς Κουίκ αναμένεται να προστεθεί στην ομάδα της εκπομπής «Το Πρωινό»

0

Θα λάμβάνει μέρος στο πρώτο μέρος και θα κάνει το πολιτικό σχόλιο

Ντόρο έχει προκαλέσει η ανακοίνωση που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας για την εκπομπή «Το Πρωινό», καθώς ανέφερε πως θα προστεθεί ακόμα ένα πρόσωπο στην ομάδα, χωρίς να δώσει καμία πληροφορία παραπάνω.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα εξής: «Από τη Δευτέρα, στην εκπομπή αυτή, θα προστεθεί ένας άνθρωπος -δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα- ούτε μη με ρωτάτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας. Το ξέρω μόνο εγώ. Και η αρχισυντάκτρια, κυρία Ζορκάδη. Θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Αυτά.

Από Δευτέρα, όχι Παρασκευή, Παρασκευή είναι σήμερα. Από Δευτέρα λοιπόν θα προστεθεί… Κοιτάζεστε με τον Τάσο; Παίξτε την κολοκυθιά; Λοιπόν από τη Δευτέρα θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα της εκπομπής που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και ήταν μια πολύ ωραία σκέψη που θα υλοποιηθεί από Δευτέρα και ελπίζω ότι όλα θα πάνε τέλεια».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zappit, το πρόσωπο που προσέγγισε ο Γιώργος Λιάγκας τις τελευταίες μέρες είναι ο Τέρενς Κουίκ. Οι δυο τους είχαν συναντηθεί πρόσφατα στο πλατό της εκπομπής, όταν ο δημοσιογράφος είχε πάει ως καλεσμένος. Αμφότεροι έκαναν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και μάλιστα αυτό αποτυπώθηκε και στις μετρήσεις τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τις ίδις πληροφορίες, ο Τέρενς Κουίκ θα συμμετέχει στην πρώτη ενότητα της εκπομπής, στον σχολιασμό της επικαιρότητας γενικότερα και θα κάνει και το πολιτικό σχόλιο ειδικότερα.