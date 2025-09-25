Κάτια Ταραμπάνκο για το GNTM: «Μου λείπει η Βίκυ Καγιά, αλλά η Ηλιάνα με τη Ζενεβιέβ είναι ένα δυνατό δίδυμο»

0

«Δεν υπάρχει κανένα δαχτυλίδι. Δεν θέλω να μιλήσω για τα προσωπικά μου»

Με αφορμή την επιστροφή της στην τηλεόραση μίλησε η Κάτια Ταραμπάνκο στην κάμερα του «Πρωινού», ενώ σχολίασε το νέο GNTM.

«Επέστρεψα στην παρουσίαση, είμαι καλά και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έγινε μετά από αρκετή συζήτηση, ανάλυση για το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί με την εταιρεία που συνεργάστηκα και καταλήξαμε ότι μπορώ να κάνω καλύτερα απ’ όλα την παρουσίαση και τα αθλητικά και να ‘μαι εδώ», είπε αρχικά η Κάτια Ταραμπάνκο κια ρωτήθηκε για το καινούργιο GNTM:

«Κάτι χάζεψα λίγο από τα social media. Η κριτική επιτροπή δυνατή, μου λείπει η Βίκυ Καγιά αλλά νομίζω η Ηλιάνα με τη Ζενεβιέβ είναι ένα δυνατό δίδυμο».

Κλείνοντας, η Κάτια Ταραμπάνκο θέλησε να αποφύγει οποιαδήποτε ερώτηση για τα προσωπικά της λέγοντας: «Δεν υπάρχει κανένα δαχτυλίδι. Δεν θέλω να μιλήσω για τα προσωπικά μου».