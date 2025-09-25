Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»

0

Το νέο βίντεο της στο TikTok, προκάλεσε σχόλια

Η Ιωάννα Τούνη προκάλεσε νέο κύμα σχολίων στα social media, δημοσιεύοντας ένα νέο βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει, γράφοντας ένα αιχμηρό μήνυμα.

«Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας», έγραψε η γνωστή influencer με πολλούς να το εκλαμβάνουν ως αιχμή προς τον πρώην σύντροφό της.

Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη σε κάποια από τα σχόλια απάντησε αναφέροντας πως η ανάρτηση έχει χιουμοριστικό χαρακτήρα, καθώς το βίντεο δημοσιεύτηκε στο προφίλ της εταιρείας της.

Μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν: