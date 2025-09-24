Γιώργος Λιάγκας για Ποσειδώνα Γιαννόπουλο: «Δεν του είχαμε υποσχεθεί τίποτα»

0

«Όλες οι εκπομπές λένε ότι έφυγε επειδή τσακωθήκαμε»

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε το πρωί της Τετάρτης να δώσει κάποιες διευκρινίσεις για την αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιανόπουλου από το «Πρωινό», με αφορμή σχόλια που ακούγονται αυτό το διάστημα, σύμφωνα με τα οποία υπήρξε ρήξη ανάμεσα στους δύο συνεργάτες.

«Επιτρέψτε μου να πω ότι είτε φύγεις από μια εκπομπή με καλό τρόπο είτε με κακό, θα πουν ότι έφυγες με κακό. Βγήκε ο Ποσειδώνας είπε μια αλήθεια και μαθαίνω ότι θα βγει και στη Ναταλία να τα πει το Σαββατοκύριακο. Ο άνθρωπος λοιπόν, είπε μια αλήθεια, μπορεί να πιέστηκε και να μην κοιμόταν. Έχω καλές σχέσεις μαζί του, μιλάω δέκα φορές την ημέρα στο τηλέφωνο μαζί του, αλλά όλες οι εκπομπές λένε ότι λέει ψέματα και ότι έφυγε επειδή τσακωθήκαμε», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν του είχαμε υποσχεθεί τίποτα. Του είχαμε πει ότι θα είναι στη θέση που ήταν πέρυσι ο Βαγγέλης, δηλαδή να κάνει σχόλια, αλλά δεν το άντεξε. Κράσαρε ο οργανισμός, είναι ανθρώπινο. Δεν ικανοποιείται το κοινό, θέλει αίμα. Ο Λιάγκας τρώει ανθρώπους. Εντάξει είναι από burger, είναι από πίτσες, είναι από άλλα, δεν είναι άνθρωποι εδώ μέσα», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.