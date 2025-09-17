Η απάντηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα για τη μήνυση από ιερέα: «Δεν έχει η εκκλησία άλλη άποψη, μια μικρή μερίδα έχει άλλη άποψη»

0

«Ο πατέρας μου που είναι ιερέας, γελούσε με το βίντεο, γιατί ξέρει τις προθέσεις μου»

Για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ορισμένους ανθρώπους της εκκλησίας, σχετικά με το viral βίντεό του με τον ιερέα, απάντησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Buongiorno».

«Έχουμε πιο σημαντικούς λόγους για να διαφημίσουμε τη δουλειά μας. Όλα έχουν τραβήξει το δρόμο τους. Δεν έχει η εκκλησία άλλη άποψη, μια μικρή μερίδα έχει άλλη άποψη, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί την εκκλησία. Ο ιερέας γέλασε και αυτός και η οικογένειά του. Άνθρωποι είναι οι ιερείς.

Οτιδήποτε αντιμετωπίζεται με δικαστήριο και όχι με βίντεο και αφοριστικές διαθέσεις. Δεν περίμενα τις αντιδράσεις, ούτε ότι θα εμφανιζόταν ένας ιερέας στην παράσταση. Παρηγορώ τον πατέρα Κωνσταντίνο, θα τον βρω και θα φάμε προβατίνα», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Χθες, μιλώντας στην κάμερα του «Breakfast@Star», ο κ. Τσουβέλας αποκάλυψε ότι και ο ίδιος έχει ακολουθήσει τη νομική οδό.

«Το πληροφορήθηκα κι εγώ από τους συνεργάτες μου για τη μήνυση. Ο ιερέας ήταν κανονικός ιερέας, γιατί είπαν ότι τον έβαλα εγώ σαν ψευτοπαπά. Το γεγονός ότι κάνει μήνυση ένας άσχετος, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί την εκκλησία επίσημα.

Έχω ενημερώσει τον δικηγόρο μου, έχω πάρει κι εγώ τις κατάλληλες νομικές οδούς και ακολουθεί μια νόμιμη διαδικασία. Αυτό! Δεν έχω διάθεση να απαντήσω σε κάτι. Ο πατέρας μου είναι ιερέας, αλλά δεν έχει καμία σημασία.

Ήταν μια εκπληκτική βραδιά, δεν μπορεί να την αμαυρώσει κάποιος με το ζόρι. Δε με αγγίζουν αυτά. Ο πατέρας μου γελούσε με το βίντεο, γιατί ξέρει τις προθέσεις μου. Οι ιερείς είναι άνθρωποι και πρέπει και αυτοί να γίνονται ένα με τον λαό. Ο συγκεκριμένος ιερέας είναι πολύ αγαπητός στην περιοχή. Έχουμε μία ανάγκη μια εξωστρέφεια στον κλήρο. Εγώ μίλησα μαζί του και φοβήθηκε ότι μου χάλασε την παράσταση» εξήγησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.