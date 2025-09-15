Μήνυση στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral βίντεο με τον ιερέα που πέρασε έξω από παράστασή του

0

Ο ίδιος ο παπάς θέλησε να αστειευτεί μαζί του, όμως κάποιοι θεώρησαν προσβλητική την αντίδρασή του

Το επίμαχο σκηνικό με παπά που προέκυψε σε stand-up παράστασή του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα τον φέρνει αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη.

Ο κωμικός, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή με την παράσταση “Εξωγήινος” στην κωμόπολη της Φθιώτιδας το απόγευμα της Παρασκευής (12/9), είδε έναν ιερέα να στέκεται πίσω του σε ένα υπερυψωμένο σημείο και φυσικά όλοι ξέσπασαν σε γέλια, ενώ και ο ίδιος ο ιερέας θέλησε να αστειευτεί μαζί του.

Αρχικά, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο πατέρας του οποίου είναι παπάς, έκανε τον σταυρό του αδυνατώντας να πιστέψει στο… θέαμα. Καθώς ο ιερέας αποχωρούσε από το σημείο, ο κωμικός «τραγούδησε» το soundtrack της σειράς «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Το σχετικό απόσπασμα κυκλοφόρησε στο TikTok και έγινε viral μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Ωστόσο, το εν λόγω σκηνικό και όσα ακολούθησαν φαίνεται πως θεωρήθηκαν προσβλητικά από κάποιους. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας προχώρησε -εν είδει χιούμορ- σε μία χειρονομία και κάποιες ύβεις, που έθιξαν τον ιερωμένο.

Τα γεγονότα αυτά στάθηκαν αφορμή δύο ιερείς, υπεύθυνοι του Χριστιανικού Σωματείου “Ορθόδοξη Πορεία”, να καταθέσουν μήνυση κατά του γνωστού κωμικού αλλά και κατά του Δήμου Στυλίδας, με βάση το Άρθρο 337 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο σχετικός νόμος προβλέπει τα εξής:

Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή, αλλά και με τον Αντιρατσιστικό Νόμο που ρητώς αναφέρει στο εδάφιο 1: Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 -20.000) ευρώ.