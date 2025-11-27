Μια άλλη εκδοχή δίνει ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε αγοριών – «Τους έπιασα να κλέβουν το παγκάρι»

0

Ανακοίνωση εξέδωσε η Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

Τη δική του εκδοχή έδωσε ο ιερέας από τη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων αγοριών.

Σύμφωνα με τον Alpha, τον περασμένο Αύγουστο ο ιερέας ανέφερε ότι έπιασε τα αγόρια να κλέβουν το παγκάρι της εκκλησίας και είπε ότι θα καταγγείλει. Έτσι, «για να τον εκδικηθούν» τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας ανέφερε όμως ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε καφενείο και σε σπίτι.

«Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

Η Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ενημερώνει ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρχών -καθώς σχηματίστηκε δικογραφία- απαγορεύεται στον ιερέα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ιεροπραξία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Με συνοχή και θλίψη ψυχής αναγνώσαμε σήμερα, Τετάρτη 26η Νοεμβρίου, σε Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως δημοσιεύματα περί σχηματισμού δικογραφίας παρά της Υποδιευθύνσεως Προστασίας Ανηλίκων της Διευθύνσεως Διώξεως και Εξιχνιάσεως Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπαγγέλτου Αστυνομικής Προανακρίσεως, κατά την οποία φέρεται να εμπλέκεται Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Για την υπόθεση δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη καταγγελία, παρά μόνο δεχθήκαμε επώνυμο τηλεφώνημα σχετικά με το προκείμενο θέμα, για αυτό και ζητήσαμε εγγράφως να μας υποβληθούν τα καταγγελλόμενα στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως για τα περαιτέρω, πράγμα που δεν συνέβη μέχρι σήμερα.

Παρά ταύτα, μέχρι της ολοκληρώσεως της προανακρίσεως, του πιθανού σχηματισμού δικογραφίας και εκδικάσεως της υποθέσεως, απαγορεύσαμε στον Κληρικό μας την τέλεση ή τη συμμετοχή του σε κάθε Ιεροπραξία.

Δηλώνουμε κατηγορηματικώς και πάλι ότι ουδεμία Αστυνομική ή Ανακριτική ή Δικαστική Αρχή μας έχει ενημερώσει αρμοδίως -προφορικώς ή γραπτώς- σχετικώς με την υπόθεση αυτή.

Αναμένουμε, λοιπόν, τη διαλεύκανση του θέματος από τις αρμόδιες Αρχές, για να επιληφθούμε και εμείς».