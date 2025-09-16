H πρώην σύζυγος Στάθη Αγγελόπουλου αποκαλύπτει: «Έφαγα πολύ ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο»

0

Για την 1η Απριλίου μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του Στάθη Αγγελόπουλου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξυλοδαρμό της πρώην συζύγου του. Από την μεριά της, η Μαρία Κουτσαντώνη μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε πως υπήρξαν περιστατικά βίας και στο παρελθόν από τον τραγουδιστή.

«Έφαγα πολύ ξύλο από τον κ. Αγγελόπουλο, πολύ ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο. Για ένα φωτιστικό; Δεν είναι αθώος, δεν είναι αυτό που λέει, ότι είναι ο τραγουδιστής του έρωτα. Ο άνθρωπος είναι βίαιος. Έχω φάει και στο παρελθόν πολύ ξύλο από τον ίδιο. Καταρχάς χώρισα όταν ήμουν έγκυος, αυτό τα λέει όλα», είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

Στο μεταξύ, ο Στάθης Αγγελόπουλος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως πρόκειται για σκηνοθετημένο περιστατικό. «Ήθελε να με εκδικηθεί, χτύπησε μόνη της στο ντουλάπι», ισχυρίστηκε.

Η Μαρία Κουτσαντώνη, συνεχίζοντας την εξομολόγησή της, μίλησε και για τις συνέπειες που είχε στη ζωή της η δικαστική διαμάχη, αναφέροντας ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι όπου έμενε, ενώ βρέθηκε και χωρίς εργασία.

«Από την πρώτη μέρα που έγινε το συμβάν, μου δώσανε από το σπίτι εντολή να φύγω σε μια εβδομάδα γιατί δε θέλανε φασαρίες και προβλήματα. Από τη δουλειά με σταμάτησαν. Έμεινα δύο μέρες στο αυτοκίνητο με τα σκυλιά. Βρέθηκε μια φίλη από το πουθενά, είχα να μιλήσω μαζί της τέσσερα χρόνια και με φιλοξένησε δύο μήνες, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άλλη μια φίλη, την οποία την έχω πάρα πολλά χρόνια», εξήγησε.

Ο τραγουδιστής, πάντως, επιμένει πως δεν φέρει καμία ευθύνη, υπογραμμίζοντας: «Χτύπησε στο ντουλάπι της κουζίνας και το πλήρωσα εγώ». Παράλληλα, η πρώην σύζυγός του δηλώνει πως η απόκρυψη του περιστατικού έγινε για να προστατεύσει τον γιο τους, αφού – όπως υποστηρίζει – αυτός της ζήτησε να μην αποκαλύψει την αλήθεια αρχικά.

«Δε θέλω να μιλάει για μένα, όπως δε θέλω ποτέ στη ζωή μου να τον ξανασυναντήσω. Έτσι κι αλλιώς όταν τελειώσουν όλα θα φύγω στο εξωτερικό. Δε με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Αν πάρω κάποια χρήματα θα τα δώσω στο παιδί μου, δεν τα θέλω εγώ», είπε, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί οικονομικού κινήτρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καλλιτέχνης είναι πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Αθώος δηλώνει ο τραγουδιστής

Ο ίδιος δηλώνει αθώος και βέβαιος για την έκβαση της υπόθεσης: «Την 1η Απριλίου θα αθωωθώ».

Σε σύντομη τοποθέτησή του στην εκπομπή, επεσήμανε πως δεν επιθυμεί να απαντήσει στα όσα ειπώθηκαν δημοσίως, σεβόμενος την επιθυμία του παιδιού του. «Λυπάμαι για όλα αυτά που λέει. Δε θέλω να πω πράγματα, γιατί σέβομαι τον γιο μου. Φεύγοντας σήμερα από το δικαστήριο, με παρακάλεσε ο Μανώλης και μου είπε να μην πως τίποτα για όσα θα άκουγα στη συνέντευξη που σας έδωσε», δήλωσε.

«Δεν την χτύπησα, ούτε την έσπρωξα», πρόσθεσε ο τραγουδιστής, τονίζοντας ότι ποτέ δεν έχει βλάψει κανέναν άνθρωπο και ειδικά γυναίκα.

«Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν άνθρωπο και σε καμία γυναίκα. Δυστυχώς είμαι θύμα μιας κατάστασης. Πιστεύω ότι την 1η Απριλίου θα αθωωθώ».

Καταλήγοντας, υποστήριξε πως τα κίνητρα της πρώην συζύγου του είναι οικονομικά: «Η Μαρία θα πρέπει να προσέχει τι λέει και να προσέχει τι κάνει. Δεν έχω κάνει κάτι από αυτά που έχει πει. Ο στόχος αυτή τη στιγμή της κυρίας Κατσαντώνη, είναι τα χρήματα. Είχε βάλει τον προηγούμενο δικηγόρο της να επικοινωνήσει με τον δικό μου και του είχε προτείνει να τα βρούμε εξωδικαστικά με κάποιο ποσό».