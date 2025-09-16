H Καινούργιου κέρδισε στην τηλεθέαση της πρεμιέρας των πρωινών εκπομπών

0

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα που έκαναν

Νικήτρια αναδείχθηκε η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στην τηλεθέαση στην πρεμιέρα των πρωινών ψυχαγωγικών προγραμμάτων.

Η εκπομπή Super Κατερίνα σημείωσε μέσο όρο 18,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ έκοψε πρώτη το νήμα και στο γενικό σύνολο με 15,3%.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό το Πρωινό είχε μέσο όρο 14,4%, το Buongiorno 14%, το Breakfast@star 9,3%, το 10 Παντού 6,1%, το Πρωίαν σε είδον 5,1% και οι Αταίριαστοι 4,6%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το Πρωινό είχε μέσο όρο 15%, οι Αταίριαστοι 13,9%, το Buongiorno 11,8%, το 10 Παντού 9,4%, το Breakfast@star 6,3% και το Πρωίαν σε είδον 6,3%.

Η τηλεθέαση

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Super Κατερίνα – 18,7%

Το Πρωινό – 14,4%

Buongiorno – 14%

Breakfast@star – 9,3%

10 παντού – 6,1%

Πρωίαν σε είδον – 5,1%

Αταίριαστοι – 4,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Super Κατερίνα – 15,3%

Το Πρωινό – 15%

Αταίριαστοι – 13,9%

Buongiorno – 11,8%

10 παντού – 9,4%

Breakfast@star – 6,3%

Πρωίαν σε είδον – 6,3%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.