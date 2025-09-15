Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αν ερωτευτώ κάποια, δεν θα πρέπει το παιδί μου να τη γνωρίσει;

0

«Είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρεις πόσες φορές με έχουν βάλει στον τοίχο;»

Για τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει ότι τελευταίους μήνες βρίσκεται σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στην δημοσιογράφο, Έλενα Πολυκάρπου.

Λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη και τα Insta-stories μέσα στο καλοκαίρι που «πρόδωσαν» τη φημολογούμενη σχέση του με τη γνωστή τραγουδίστρια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου άνοιξε τα χαρτιά του στην κάμερα του Alpha.

«Είναι αυτές οι σκέψεις που περνάνε για τον οποιονδήποτε. Δηλαδή με την Ρία Ελληνίδου, την Ελένη, την Γεωργία… Είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρεις πόσες φορές με έχουν βάλει στον τοίχο;», απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Για την Ιωάννα, για τη σχέση, δεν έχω μιλήσει ποτέ. Με πιάνει το παράπονο. Από τότε που γεννήθηκε το παιδί μου δεν θα το επιτρέψω. […] Αν ερωτευτώ κάποια δεν θα πρέπει το παιδί μου να τη γνωρίσει; Δεν θα είναι κομμάτι της ζωής μου; Και αντίστοιχα η μητέρα του. Τι θα λέμε; Ψέματα;», επισήμανε σε άλλο σημείο ο επιχειρηματίας.