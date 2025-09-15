Λάκης Λαζόπουλος για την μητέρα του: «Την έβαζα πιο πίσω και ήθελε να μπαίνει μπροστά, γιατί άμα την βλέπω θυμάμαι πράγματα»

0

«Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που βλέπει το βλέπω και εγώ»

Καλεσμένος για την πρώτη εκπομπή της φετινής σεζόν για το Buongiorno ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος. Ο καλλιτέχνης περιέγραψε ένα συμβάν με τη μητέρα του όταν πήγαινε στις εκπομπές του και συγκίνησε τόσο τη Φαίη Σκορδά όσο και τους συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν μοιράστηκα ιστορίες με αυτό το πράγμα (σ.σ. με την οικογένειά του) μόνο με την μητέρα μου που ερχόταν και στις εκπομπές. Την έβαζα πιο πίσω και ήθελε να μπαίνει μπροστά. Γιατί άμα την βλέπω θυμάμαι πράγματα».

Ο Λάκης Λαζόπουλος, θυμήθηκε: «Είχε κάνει κάτι σε μια παράσταση, είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Ξαφνικά την βλέπω και βγάζει την φωτογραφία από την τσάντα να ακούσει και ο πατέρας μου. Μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που βλέπει το βλέπω και εγώ. Οι γυναίκες αυτές ζούσαν έτσι, συνέχισε να ζει με τον άντρα της νοητά. Αν του μιλούσε; Δεν σταματούσε. Είμαι κατά 80% ο πατέρας μου. Στην αρχή δεν μπορούσα, μου ερχόταν συγκίνηση, ξέρω ότι αν βάλω το θέμα αυτό θα συγκινηθώ».