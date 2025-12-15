Άγριο ξύλο στο κέντρο της Λαμίας μεταξύ κοριτσιών με την εμπλοκή μιας μητέρας

0

Ελάχιστοι ήταν αυτοί που έδειξαν την πρωτοβουλία να παρέμβουν και να χωρίσουν τις ανήλικες

Χαμός έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Λαμίας, λίγο μετά τη λήξη των μαθημάτων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ένταση ξέσπασε στην οδό Διάκου, κοντά στην πλατεία, όταν δύο ανήλικες μαθήτριες ήρθαν στα χέρια, «επιλύοντας» με αυτόν τον τρόπο παλαιότερες διαφορές που είχαν ξεκινήσει μέσα στο σχολείο.

Η έντονη διαμάχη των δύο 17χρονων κλιμακώθηκε σε φυσική επίθεση στην κεντρική οδό. Μία από τις κοπέλες πρόλαβε να ειδοποιήσει τη μητέρα της, η οποία έσπευσε στο σημείο, προσπαθώντας να διαχωρίσει την κόρη της από την άλλη ανήλικη. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να εκτονωθεί η κατάσταση, η γυναίκα βρέθηκε στο έδαφος και τραυματίστηκε στον αυχένα, μετέδωσε το LamiaReport.gr

Επέμβαση ΕΚΑΒ και Αστυνομίας

Η συμπλοκή, που εξελίχθηκε σε δημόσια θέα, κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες, μεταφέροντας στο Νοσοκομείο τόσο την τραυματισμένη μητέρα όσο και τη μία από τις μαθήτριες, η οποία ανέφερε έντονους πόνους στο χέρι.

Στο σημείο έσπευσε και πλήρωμα της Μηχανής ΔΙΑΣ που έτυχε να περνά, προκειμένου να παρέμβει και να καταγράψει το περιστατικό. Αργότερα, δύο κοπέλες που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες κλήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα για να περιγράψουν λεπτομερώς τα όσα συνέβησαν.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι, παρά την παρουσία πολλών ατόμων στο σημείο εκείνη την ώρα, ελάχιστοι ήταν αυτοί που έδειξαν την πρωτοβουλία να παρέμβουν και να χωρίσουν τις ανήλικες. Αναφέρεται ωστόσο ότι ένας διερχόμενος οδηγός σταμάτησε το όχημά του και προσπάθησε να βοηθήσει στην εκτόνωση της έντασης.