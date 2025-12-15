Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σε σχολείο στην Κυψέλη – Τραυματίστηκε 14χρονη και χρειάστηκε ράμματα

0

Η δράστρια είχε μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», μήκους 21 εκατοστών

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο 15ο Λύκειο Αθηνών στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι δύο μαθήτριες, 14 και 16 ετών, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα μια εξ αυτών να τραυματιστεί στο χέρι από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (σ.σ. πεταλούδα).

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου της έγιναν ράμματα στο χέρι ενώ η φερόμενη ως δράστης συνελήφθη και κρατείται στο ΑΤ Κυψέλης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στην κατοχή της 16χρονης δράστριας βρέθηκε μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», μήκους 21 εκατοστών.

«Κατέβηκα να πιώ νερό και είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά και ήταν αυτή που μαχαίρωσε την κοπέλα και απλά μίλαγε και βγάζει την πεταλούδα από την τσέπη της. Απλά την ακούμπαγε στην κοιλιά. Δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι», δήλωσε μαθήτρια που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό περιστατικό.

Ως προς τον λόγο που συνέβη, σημείωσε: «Νόμιζε ότι η κοπέλα που μαχαιρώθηκε την είπε πρεζού, ενώ δεν την είπε αυτή και γι’ αυτό τη μαχαίρωσε».

Η αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως φοβήθηκε από το περιστατικό. «Είδα να πέφτουν αίματα στο πάτωμα».

«Ήταν η πρώτη της μέρα στο σχολείο. Είχε φύγει από το 38ο και είχε κάνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Εκεί μαχαίρωσε άλλα δύο παιδιά και την πρώτη μέρα που ήρθε μαχαίρωσε αυτό το κορίτσι. Δεν έχει ξαναγίνει, ειδικά μαχαίρωμα», τόνισε το κορίτσι.