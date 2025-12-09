Συνελήφθησαν δύο νεαροί για τo μαχαίρωμα 14χρονου στον Χολαργό

0

Του είχαν στήσει παγίδα-ραντεβού με κοπέλα

Συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου από την ΕΛΑΣ δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε βάρος 14χρονου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στον Χολαργό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί λόγω προσωπικών διαφορών με τον 14χρονο του έστησαν παγίδα χρησιμοποιώντας μια φίλη τους ως «δόλωμα».

Συγκεκριμένα ο 14χρονος πήγε να συναντήσει την κοπέλα μετά από ραντεβού, που έκλεισαν μέσω κοινωνικών δικτύων, ωστόσο στο σημείο εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί που του επιτέθηκαν με μαχαίρι τραυματίζοντας τον στην κοιλιά και τον γλουτό.

Ο 14χρονος μετά την επίθεση πήγε αιμόφυρτος σε κοντινή καφετέρια όπου ζήτησε βοήθεια από τους θαμώνες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.