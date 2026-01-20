Σοκ στην Ζάκυνθο: Βρέθηκε 14χρονος μαθητής με πιστόλι στη σχολική τσάντα

0

Οι συμμαθητές του είδαν το όπλο και ενημέρωσαν αμέσως

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη 14χρονος μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου Ζακύνθου, καθώς στην σχολική του τσάντα βρέθηκε πιστόλι.

Συμμαθητές του 14χρονου που αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του όπλου και ενημέρωσαν άμεσα τον διευθυντή του σχολείου. Εκείνος, με τη σειρά του, ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ζακύνθου, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, που κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Φωτογραφία αρχείου