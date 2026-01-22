Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας του 14χρονου μαθητή με το όπλο στην Ζάκυνθο

0

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ο πατέρας του 14χρονου μαθητή που μετέφερε πιστόλι στο σχολείο του στην Ζάκυνθο και το επέδειξε σε συμμαθητές του, προκαλώντας αναστάτωση.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Εισαγγελέας και Ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε 15 ημέρες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το πιστόλι έχει κατασχεθεί και βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ανήλικος απέκτησε πρόσβαση στο όπλο.