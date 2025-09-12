Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Χένρι Καβίλ στα γυρίσματα του «Highlander»

0

Η παραγωγή θα συνεχιστεί το 2026

Ο δημοφιλής ηθοποιός Χένρι Kαβίλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για την επερχόμενη παραγωγή της Amazon/MGM Studios, «Highlander».

Αν και οι λεπτομέρειες για τη φύση του τραυματισμού δεν έχουν γίνει γνωστές, το γεγονός αυτό οδήγησε στην αναβολή των γυρισμάτων που είχαν οριστεί να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Henry Cavill Injured During Training For 'Highlander'; Production Likely Pushed To Early 2026 https://t.co/m6SJ9F0oeT — Deadline (@DEADLINE) September 11, 2025

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή μετατέθηκε για το 2026. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι γνωστός από τη σειρά ταινιών «John Wick», σε σενάριο του Μάικλ Φιντς. Το καστ συμπληρώνουν οι Ράσελ Κρόου, Μαρίσα Αμπέλα, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χούνσου, Ντέιβ Μπαουτίστα και Μαξ Τσάνγκ.

Το «Highlander» αποτελεί ριμέικ της κλασικής ταινίας δράσης του 1986, με πρωταγωνιστές τους Κρίστοφερ Λάμπερτ και Σον Κόνερι.

Στα μελλοντικά σχέδια του σταρ περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Enola Holmes 3», «Voltron» του Ρόσον Μάρσαλ Θέρμπερ και «In the Grey» του Γκάι Ρίτσι.