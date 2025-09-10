Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα

0

«Ζει σήμερα με τα απολύτως απαραίτητα και μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα»

Ως μοναχή Φεβρωνία ζει πλέον στην Κένυα η πρώην ηθοποιός, Ναταλία Λιονάκη, ύστερα από την απόφαση να εγκαταλείψει τα εγκόσμια.

Το απόγευμα της Τετάρτης, μάλιστα, μέσα από την εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ, είχαμε την ευκαιρία για πρώτη φορά να δούμε εικόνες αλλά και σύντομα αποσπάσματα από την εικόνα της άλλοτε ηθοποιού σαν μοναχή Φεβρωνία την Κένυα.

Από εκεί δηλαδή όπου η Ναταλία Λιονάκη περνάει τα τελευταία χρόνια τις μέρες της. «Ζει με τα απολύτως απαραίτητα. Μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα» αποκάλυψε άνθρωπος από το περιβάλλον της μοναχής.

«Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα. Ζει πλέον με ταπεινότητα. Είναι πολύ αφοσιωμένο άτομο και ζει ευτυχισμένη εδώ στο μοναστήρι στην Κένυα και μάλιστα είναι μεγαλόσχημη μοναχή. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Όσα κάνει πλέον, τα κάνει για τα φτωχά παιδιά της περιοχής. Έχει δώσει όλη την ψυχή και τη ζωή της σε αυτό το πράγμα» επισήμανε ακόμα, για την Ναταλία Λιονάκη, άνθρωπος από το σημερινό κοντινό της περιβάλλον.