Ιωάννα Παππά: Βιώνω κι εγώ τον ηλικιακό ρατσισμό στις γυναίκες ηθοποιούς

«Τώρα είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς την επιτυχία μιας σειράς απ’ ότι παλαιότερα»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ήταν σήμερα η Ιωάννα Παππά. Η ηθοποιός μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό στις γυναίκες ηθοποιούς, την αναγνωρισιμότητα την περίοδο του «Κλείσε τα μάτια», αλλά και τον γιο της.

«Τώρα είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς την επιτυχία μιας σειράς απ’ ότι παλαιότερα. Ντρεπόμουν όταν ο κόσμος ούρλιαζε που με έβλεπε στο δρόμο την περίοδο που έκανα το “Κλείσε τα μάτια”. Το να εξελίσσεσαι είναι μεγάλη πρόκληση. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ», είπε αρχικά η Ιωάννα Παππά και πρόσθεσε:

«Δεν θέλω ο γιος μου να γίνει βίαιος, θέλω να βρει τον εαυτό του μέσα στη διαδρομή της ζωής. Σκέφτηκα κάποια στιγμή να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορώ χωρίς βοήθεια.

Στο σπίτι μου μπαίνουν άνθρωποι που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Η δουλειά μας θέλει μεγάλη αγάπη και αφοσίωση. Μπήκα ερασιτεχνικά στην υποκριτική και ένιωσα αμέσως ότι είμαι στο σπίτι μου».