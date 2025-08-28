Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ο Ινδός μας ξεγέλασε, έκανε προσπέραση, ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε

0

«Εμείς σταματήσαμε ως οφείλαμε σε πορτοκαλί φανάρι, ήρθε κάποιος με ταχύτητα και έπεσε ουσιαστικά πάνω μας»

Για το χθεσινό τροχαίο στο Χαλάνδρι μίλησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η ευρωβουλευτής της Φωνής Λογικής ανέφερε ότι είναι καλά στην υγεία της, περιγράφοντας σύγκρουση με τον Ινδό τουρίστα.

«Εμείς σταματήσαμε ως οφείλαμε σε πορτοκαλί φανάρι, ήρθε κάποιος με ταχύτητα και έπεσε ουσιαστικά πάνω μας. Αυτό που λέω είναι ότι φορούσαμε ζώνη, αλλά το τράνταγμα ωστόσο ήταν γερό. Μια χαρά την κατάλαβε τη σύγκρουση. Μπορείτε να καταλάβετε όταν το σώμα έρχεται μπροστά. Βγάλαμε αλάρμ και μάλιστα έβγαλε και ο ίδιος αλάρμ, αλλά δεν σταμάτησε, ενώ βρισκόταν από πίσω μας κι εγώ θεώρησα ότι θα σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου. Μας ξεγέλασε, έκανε προσπέραση, ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε. Δεν κατάφερα να δω αν ήταν μόνος του, το μόνο που κατάφερα να δω ήταν οι πινακίδες», είπε η Λατινοπούλου στην εκπομπή στο Live News και συνέχισε ως εξής:

«Άύριο ο ίδιος μπορεί να το κάνει σε άλλον σε ένα παιδί ή έναν πεζό», τονίζοντας πως «πρέπει να αυστηροποιηθούν οι Νόμοι όσον αφορά την εγκατάλειψη, ειδικά τα θανατηφόρα και πρέπει να μπει μάθημα οδικής συμπεριφοράς στα σχολεία».