Σοκαριστικό τροχαίο στο Ζευγολατιό Κορινθίας – Ανατράπηκε αγροτικό μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άνδρες

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στο Ζευγολατιό Κορινθίας όταν αγροτικό όχημα που επέβαιναν δύο άτομα συγκρούστηκε σφοδρά με ΙΧ.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων ανατράπηκε το αγροτικό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο σημείο κλήθηκε Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους.

Οι άνδρες της Π.Υ Κορίνθου κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν τους δύο άνδρες και στη συνέχεια να μεταφερθούν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.