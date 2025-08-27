Γιώργος Μαζωνάκης: «Και μετά τη φουρτούνα έρχεται μπουνάτσα»

0

Ετοιμάζει μηνύσεις, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης

Μετά τον σύντομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά στην αντεπίθεση, καθώς ετοιμάζει μηνύσεις, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε ο διάσημος τραγουδιστής, φαίνεται να έχει ανανεωθεί. Μάλιστα, δήλωσε: «Και μετά τη φουρτούνα έρχεται μπουνάτσα».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Live News», o κ. Μερκουλίδης αποκάλυψε: «Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα, τις οποίες είχαμε σκοπό να τις καταθέσουμε το πρώτο 15ημερο του Σεπτεμβρίου, τώρα θα τις διανθίσουμε και με άλλα αδικήματα ενόψει του εγκλεισμού του Γιώργου που θεωρούμε ότι έχει παράτυπα και παράνομα από πρόσωπα που δεν είχαν την αρμοδιότητα».