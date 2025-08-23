Σοκαρισμένη η Γαία Μερκούρη: «Στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν»

0

«Δεν ήξερα πως να αντιδράσω, ένιωσα φόβο και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου συνέβη αυτό»

Το μοντέλο και κόρη της Δωροθέας Μερκούρη, Γαία, αναφέρθηκε στις φορές που έχει νιώσει απειλή στους δρόμους της Αθήνας ενώ περιέγραψε το πλέον ακραίο περιστατικό που κλήθηκε να διαχειριστεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Η Γαία Μερκούρη εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο αρχικά πως «μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας οπότε σίγουρα έχω ζήσει μερικές πολύ άσχημες και σοκαριστικές εμπειρίες με άνδρες στον δρόμο. Ευτυχώς δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι πολύ σοβαρό, αλλά όλες οι γυναίκες γνωρίζουν αυτή την αίσθηση να περπατάς απλώς στον δρόμο και να νιώθεις ότι σε παρενοχλούν. Τα βλέμματα που τραβάς πάνω σου αν φοράς ένα μπλουζάκι με ανοιχτό ντεκολτέ, τα σφυρίγματα και τα σχόλια αν βγεις με ένα χαριτωμένο σορτσάκι».

«Θυμάμαι ότι γύριζα σπίτι από το σούπερ μάρκετ με τις πιτζάμες μου, όταν συνειδητοποίησα την ώρα που ξεκλείδωνα την πόρτα ότι κάποιος με είχε ακολουθήσει, στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν. Ήταν σοκ. Δεν ήξερα πως να αντιδράσω. Ένιωσα φόβο και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου συνέβη αυτό. Αναρωτήθηκα αν έφταιγα εγώ. Ποτέ όμως μην αναρωτηθείς αν φταις εσύ όταν σε παρενοχλούν. Δεν είναι ποτέ δικό μας λάθος».

«Είναι αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου συστήματος, έλλειψης παιδείας, κοινωνικών στερεοτύπων και πολλών παραγόντων» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Γαία Μερκούρη σ’ αυτή τη νέα της συνέντευξη.