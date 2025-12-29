Κάτια Ταραμπάνκο: Με γοητεύει η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση

0

«Αναθεώρησα πολλά σχετικά με τον γάμο, γιατί κατάλαβα ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα σου»

Για τις αλλαγές στη στάση ζωής της μίλησε η Κάτια Ταραμπάνκο, η οποία βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Δεν θα μιλήσω για τα προσωπικά μου, πέρασαν αυτές οι εποχές. Ο γάμος είναι ένα όνειρο, αλλά δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα. Αναθεώρησα πολλά σχετικά με αυτό το κομμάτι, γιατί κατάλαβα ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα σου και όχι σε τρίτους ανθρώπους.

Οπότε γύρισα τον καθρέφτη σε εμένα και είδα πόσο γαμ…τα περνάω μόνη μου. Είναι όμορφο να μην είσαι μόνος σου, αλλά με κάποιον που σε σπρώχνει μπροστά», είπε αρχικά η Κάτια Ταραμπάνκο και πρόσθεσε:

«Με γοητεύει η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση, αν πατάει στα πόδια του και δεν έχει ανασφάλεια είναι το καλύτερο. Σε έναν άντρα με ξενερώνει η υποκρισία και το κουτσομπολιό».