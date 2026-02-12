Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Το «What Happens at Night» με Σκορσέζε ξεκινά γυρίσματα «σε δύο εβδομάδες»

0

Ο ηθοποιός είπε ότι θα ταξιδέψει στην Πράγα, ενώ άφησε «παράθυρο» και για το πρότζεκτ Σινάτρα

Σε τροχιά γυρισμάτων μπαίνει η νέα συνεργασία του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, το μεταφυσικό θρίλερ «What Happens at Night», όπως ανέφερε ο ίδιος ο ηθοποιός στο περιθώριο εμφάνισής του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF).

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ, σε ανοιχτή συζήτηση με αφορμή την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», επιβεβαίωσε ότι το νέο πρότζεκτ με τον Σκορσέζε «μπαίνει στην τελική ευθεία», σημειώνοντας πως τα γυρίσματα αναμένεται «να ξεκινήσουν σε δύο εβδομάδες».

Πράγα, προετοιμασία και συμπρωταγωνίστρια η Τζένιφερ Λόρενς

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ίδιος θα ταξιδέψει στην Πράγα, όπου ο σκηνοθέτης βρίσκεται ήδη για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας. Το πρότζεκτ παρουσιάζεται ως κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον, με τον Ντι Κάπριο να συμπρωταγωνιστεί με την Τζένιφερ Λόρενς.

Το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Μάρμπερ και ακολουθεί «ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών» που ταξιδεύει σε «μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη» με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού.

«Είναι ακόμα σε εξέλιξη» για το πρότζεκτ Σινάτρα

Στην ίδια συζήτηση, ο Ντι Κάπριο ρωτήθηκε και για τη βιογραφική ταινία του Φρανκ Σινάτρα, ένα πρότζεκτ που είχε βρεθεί στο επίκεντρο φημών περί ακύρωσης. Ο ηθοποιός, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ακόμα σε εξέλιξη, είναι ακόμα σε εξέλιξη».

Παρά την αβεβαιότητα γύρω από την ταινία για τον Σινάτρα, όπως αναφέρεται, η ατζέντα του διδύμου Σκορσέζε – Ντι Κάπριο παραμένει γεμάτη, με έργα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, όπως τα «Home», «Devil in the White City» και «Midnight Vendetta».