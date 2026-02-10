Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: «Δεν τον αποκαλώ σύζυγο αλλά ούτως ή άλλως είμαστε σαν παντρεμένοι»

Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: «Δεν τον αποκαλώ σύζυγο αλλά ούτως ή άλλως είμαστε σαν παντρεμένοι»

«Εγώ είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος και αισιόδοξος, οπότε είναι το φυσικό μου στοιχείο αυτό»

Για τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, τον Άγιο Βαλεντίνο και την επιθυμία να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου στη ρεπόρτερ Ελένη Παπαδόγια και στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Δεν μου είναι και πολύ σημαντική η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μπορεί και να μην τη γιορτάσω. Αν είμαι με τον αγαπημένο μου, μαζί θα είμαστε φυσικά», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Σε ερώτηση για το αν τα προσκλητήρια φτάνουν ως την Αργεντινή, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε με χαμόγελο: «Όλα καλά».

Η Αθηνά Οικονομάκου είπε στη συνέχεια: «Εγώ είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος και αισιόδοξος, οπότε είναι το φυσικό μου στοιχείο αυτό. Και δεν το κάνω επίτηδες και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ο Μπρούνο με αποκαλεί «σύζυγο», εγώ δεν τον λέω husband, αλλά ούτως ή άλλως είμαστε σαν παντρεμένοι».

Κλείνοντας, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει κάποιο τηλεπαιχνίδι: «Δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές μου, αλλά ναι, δεν είμαι αρνητική».