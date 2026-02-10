Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: «Δεν τον αποκαλώ σύζυγο αλλά ούτως ή άλλως είμαστε σαν παντρεμένοι»

0

«Εγώ είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος και αισιόδοξος, οπότε είναι το φυσικό μου στοιχείο αυτό»

Για τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, τον Άγιο Βαλεντίνο και την επιθυμία να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου στη ρεπόρτερ Ελένη Παπαδόγια και στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Δεν μου είναι και πολύ σημαντική η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μπορεί και να μην τη γιορτάσω. Αν είμαι με τον αγαπημένο μου, μαζί θα είμαστε φυσικά», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Σε ερώτηση για το αν τα προσκλητήρια φτάνουν ως την Αργεντινή, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε με χαμόγελο: «Όλα καλά».

Η Αθηνά Οικονομάκου είπε στη συνέχεια: «Εγώ είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος και αισιόδοξος, οπότε είναι το φυσικό μου στοιχείο αυτό. Και δεν το κάνω επίτηδες και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ο Μπρούνο με αποκαλεί «σύζυγο», εγώ δεν τον λέω husband, αλλά ούτως ή άλλως είμαστε σαν παντρεμένοι».

Κλείνοντας, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει κάποιο τηλεπαιχνίδι: «Δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές μου, αλλά ναι, δεν είμαι αρνητική».